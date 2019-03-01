В «Брянском лесу» зацвела лещина

Во второй половине марта в заповеднике «Брянский лес» зацвел орешник – лещина обыкновенная.

По словам сотрудников заказника, цветение часто приходится на очень ранние сроки – первую декаду или неделю марта. В 2019 году лещина зацвела из-за долгой зимы в обычное время.

Научный сотрудник Олег Евстигнеев говорит, зачастую цветение орешника сопровождает другие важное явление – прилет уток и гусей.

«Второй день мы можем наблюдать на пруду центральной усадьбы заповедника «Брянский лес» крякв – речных уток, зимующих в более теплых местах, а теперь возвращающихся к нам», - заметил специалист.

Плоды лещины, орехи – корм для многих животных. Орехи любят белки, рыжие полёвки, сони, поползни, сойки, кедровки. От урожая орешника зависит благополучие многих обитателей леса.