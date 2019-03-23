Брянцы пожаловались на дорогу в микрорайоне Шибенец

В связи с наступлением весны во многих районах Брянска вместе со снегом растаяли и дороги, среди них и проезжая часть микрорайона Шибенец.

На фото видно, что дорога после зимы полностью разбита, вся в ямах и выбоинах.

«Люди из-за этого кратера ездят по центру, а там, между прочим, пешеходы ходят, половина из которых дети, идущие в школы», - прокомментировала Ольга Тимоничева.

По словам брянца Александра Гагарина, на большей части трасс областного центра нет никакой безопасности, на отдаленных улицах практически везде развалился асфальт.