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Брянцы пожаловались на дорогу в микрорайоне Шибенец

Опубликовано Сегодня, 08:00

В связи с наступлением весны во многих районах Брянска вместе со снегом растаяли и дороги, среди них и проезжая часть микрорайона Шибенец.

На фото видно, что дорога после зимы полностью разбита, вся в ямах и выбоинах.

«Люди из-за этого кратера ездят по центру, а там, между прочим, пешеходы ходят, половина из которых дети, идущие в школы», - прокомментировала Ольга Тимоничева.

По словам брянца Александра Гагарина, на большей части трасс областного центра нет никакой безопасности, на отдаленных улицах практически везде развалился асфальт.

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