Прокурор наказал руководство управляющей компании ЖК «Бежица»

Прокуратура внесла представление руководству управляющей компании «Бежица», причина – нарушение жилищного закона.

Кроме этого, был подан в суд иск об обеспечении доступа в квартиру для проведения ремонтных работ, а также проведения перерасчета платы за отопление.

Проведя проверку, прокурор выяснил, что 31 января 2019 года в системе отопления жилого дома №88 по улице Молодой Гвардии в Брянске случилась авария, из-за которой упало давление и уровень теплоносителя в системе отопления. Причина - разгерметизация внутриквартирных труб в одной из квартир дома. Работники управляющей компании приняли решение о частичном перекрытии, но такие меры привели к остановке систем в двух подъездах пятиэтажного дома.

Как оказалось, администрация ЖК «Бежица» в течение длительного времени не принимала мер по восстановлению подачи тепла двух подъездов многоквартирного жилого дома. Только через два месяца было направлено письмо в органы полиции для поиска собственника квартиры.

«По закону, в течение отопительного периода допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, не более не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. При этом, каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15% размера платы, определенного за такой расчетный период», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.