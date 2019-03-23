В Советском районе ограничат движение транспорта

В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

В рамках реализации экологической программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» реализуют природоохранные мероприятия. На выполнение мероприятий экологической политики в 2018 году смоленский филиал направил 4,4 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма холдинг «РЖД» принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

«Это связано с проведением работ по врезке газопровода», - объяснили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о перекрытии проезда около дома №4 по улице Вильямса.

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«Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований» В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

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