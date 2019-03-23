В «Брянскгроздравнице» отравились семь подростков
Прокуратура Брянской области взяла под свой контроль проверку по факту отравления семи несовершеннолетних в АО «Брянскгроздравнице».
23 марта 2019 года в территориальный отдел управления Роспотребнадзора города Клинцы, Клинцовского, Гордеевского и Красногорского районов поступила экстренная информация о заболевании семи подростков, которые отдыхали и лечились «Брянскгроздавнице» в поселке Затишье.
По предварительным данным, врачи диагностировали у детей ОРВИ, кишечный синдром с симптомами рвоты и температуры 37 градусов.
По данному факту, орган контроля проводит эпидемиологическое расследование, идет отбор проб для лабораторных исследований, а также принимается комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Прокурор области дал поручение прокуратуре Клинцовского района о проведении проверки, во время которой дадут оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних должностными лицами оздоровительной организации, поставщиков и производителей продукции, поставляемой в АО «Брянскагроздавница».
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