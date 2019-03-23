Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске около остановки «Мечта» над прохожими нависла угроза

Опубликовано Сегодня, 15:01

Опасность подстерегает местных жителей в Бежице недалеко от остановки общественного транспорта «Мечта».

Речь идет о большом старом аварийном дереве, ветки которого повисли на линиях электропередач. По словам брянцев, в любой момент, как только поднимется ветер, ствол может упасть.

Опасно то, что дерево расположено около пешеходной дорожки, где ходят горожане.

Пользователи сети посоветовали очевидцу, который запечатлел на фотокамеру факт, обратиться в профильные инстанции для решения ситуации.

Фото
 1460
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске замечен «мастер» парковки
  • В Клинцах на Октябрьской прохожим угрожает опасность
  • В Брянске около четвертой больницы произошел обвал
  • В Брянске около остановки «Мечта» произошло ДТП с участием маршрутки
  • В Брянске переносят остановку общественного транспорта
    • Новости регионов
    ДТП в Смоленске: из-за иномарки Ford стали трамваи
    16:52:00 25-03-2019
    25 марта в областном центре на улице Багратиона случилась авария, из-за которой остановилось движение электротранспорта.
    Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2019 года
    14:06:00 25-03-2019
    Для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма холдинг «РЖД» принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года.
    Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
    11:38:10 25-03-2019
    Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру.
    Смолянин совершил убийство из ревности
    15:50:29 22-03-2019
    Смоленский суд признал виновным в убийстве и угрозах убийством 34-летнего местного жителя.
    Смоленскэнерго реализует природоохранные мероприятия
    15:52:52 21-03-2019
    В рамках реализации экологической программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» реализуют природоохранные мероприятия. На выполнение мероприятий экологической политики в 2018 году смоленский филиал направил 4,4 млн рублей.
    «Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований»
    15:48:26 21-03-2019
    В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:19
    Брянск оказался в центре европейского шпионского скандала
    Сегодня, 17:11
    17-летнему брянцу продали алкоголь
    Сегодня, 16:36
    В Брянске стали известны подробности страшного ДТП на Красноармейской
    Сегодня, 16:13
    В Советском районе 68-летняя дама «спасла» родственника за 75 тыс рублей
    Сегодня, 15:32
    Жительница Брянска, продавая квартиру, лишилась 89 тыс рублей
    Сегодня, 15:01
    В Брянске около остановки «Мечта» над прохожими нависла угроза
    Сегодня, 14:57
    Борис Пайкин вступился за городских пенсионеров
    Сегодня, 14:44
    Брянскую школу искусств Николаевой эвакуируют
    Сегодня, 14:32
    В селе Щепетлево на пожар выезжали огнеборцы
    Сегодня, 13:37
    В «Брянскагроздравнице» отравились семь подростков
    Сегодня, 13:20
    Брянский прокурор взял под свой контроль расследование дела по смертельному ДТП на Красноармейской
    Сегодня, 13:09
    В Брянской области отреагировали на призыв ЛДПР
    Сегодня, 12:10
    В Унече пострадал 22-летний мотоциклист
    Сегодня, 11:40
    В Советском районе ограничат движение транспорта
    Сегодня, 11:01
    67-летняя пенсионерка госпитализирована из-за брянца на авто Mazda 3
    Сегодня, 10:18
    Брянская полиция проводит расследование в связи с ДТП в Советском районе
    Сегодня, 10:11
    Прокурор наказал руководство управляющей компании ЖК «Бежица»
    Сегодня, 09:32
    Советский райсуд вынес приговор главному адвокату Брянской области
    Сегодня, 09:15
    В Брянске около автовокзала произошло страшное ДТП: четверо погибли (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:59
    Житель Клинцов сломал нос матери и угрожал убийством
    Сегодня, 08:00
    Брянцы пожаловались на дорогу в микрорайоне Шибенец
    Сегодня, 07:00
    В Клинцах на дороге образовалась огромная яма
    Сегодня, 06:00
    Девушка из Брянской области покинула популярное шоу «Дом-2»
    Вчера, 19:28
    В селе Гордеевка случился пожар
    Вчера, 16:38
    В Клинцах в автобусе пострадала 49-летняя пассажирка
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:26
    «Ростелеком» открыл новые возможности для аграриев Брянской области 1
    Сегодня, 15:12
    Безопасность детей: во время каникул на МЖД проходят рейды по предотвращению несчастных случаев с несовершеннолетними 1
    Сегодня, 11:30
    Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года 1
    23-03-2019, 22:39
    Игорь Маковский: «На реализацию Концепции цифровой трансформации МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в рамках долгосрочной инвестиционной программы будет направлено 64 миллиарда рублей»
    22-03-2019, 21:51
    Игорь Маковский: «Сегодня электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований - и мы готовы быть в их авангарде»
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах О главном
    В Брянске около автовокзала произошло страшное ДТП: четверо погибли
    Общество Новость дня
    Жители Фокино выступили против сжигания мусора на цементном заводе
    Экономика Общество
    В Жуковском районе заработает система «умных счетчиков»
    Происшествия На дорогах
    В Советском районе рухнувшее дерево повредило автомобили
    Общество На дорогах
    В Брянске у ЖК «Речной» упало огромное дерево
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Особенности рекламы букмекерских контор

    Особенности рекламы букмекерских конторОчередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» открыл новые возможности для аграриев Брянской области

    «Ростелеком» открыл новые возможности для аграриев Брянской областиНа II Международной научно-практической конференции «Ростелеком» представил цифровые решения для развития сельского хозяйства Брянской области. В мероприятии приняли участие фермеры, руководители сельхозпредприятий, администрация региона и будущие выпускники Брянского аграрного университета.

     
    РЖД новости
    Безопасность детей: во время каникул на МЖД проходят рейды по предотвращению несчастных случаев с несовершеннолетними

    Безопасность детей: во время каникул на МЖД проходят рейды по предотвращению несчастных случаев с несовершеннолетнимиС 22 марта, накануне весенних школьных каникул, на Московской железной дороге началась инициированная правоохранительными органами акция «Безопасность». Она направлена на предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры и продлится до окончания каникул – до 31 марта. Железнодорожники поддержали мероприятие, так как во время каникул дети больше свободного времени проводят на улице без контроля взрослых, выбирая местом для игр железную дорогу.

     
    МРСК новости
    «Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований»

    «Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований»В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.