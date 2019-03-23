В Брянске около остановки «Мечта» над прохожими нависла угроза

Опасность подстерегает местных жителей в Бежице недалеко от остановки общественного транспорта «Мечта».

Речь идет о большом старом аварийном дереве, ветки которого повисли на линиях электропередач. По словам брянцев, в любой момент, как только поднимется ветер, ствол может упасть.

Опасно то, что дерево расположено около пешеходной дорожки, где ходят горожане.

Пользователи сети посоветовали очевидцу, который запечатлел на фотокамеру факт, обратиться в профильные инстанции для решения ситуации.