17-летнему брянцу продали алкоголь

Полиция проводит расследование и собирается завести уголовное дело в связи с продажей спиртного несовершеннолетнему парню.

Правоохранители проводили в Клинцах профилактический рейд и заметили на остановке общественного транспорта молодого человека, который пил спиртное. Как выяснилось, он не достиг совершеннолетия, ему всего 17. Бутылку с алкоголем купил в ближайшем магазине.

Спиртное юноше продала 48-летняя женщина, которая в 2018 году привлекалась к административной ответственности за продажу напитков несовершеннолетним, тогда ее оштрафовали на 30 тыс рублей.

«Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Женщине может грозить от 50 до 60 тыс рублей штрафа либо до года исправительных работ.