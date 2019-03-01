На Смоленской дороге в Брянске провалился асфальт
Перед поворотом на улицу Романа Брянского на смоленской трассе областного центра просел асфальт, фото в соцсети опубликовали очевидцы.
Дорожное покрытие разрушилось на пешеходной дорожке.
«Не прижился», - прокомментировал один из местных жителей Руслан Лёвкин.
«Без ливневок он везде провалится! Песок подмыло, вроде некуда деваться!» - добавил Александр Минин.
Как известно, на этой территории коммунальщики проводили ремонт осенью 2018 года, асфальт настолько оказался некачественным, что развалился в течение пяти месяцев.
Напомним, что ремонтные работы на этом участке были проведены осенью 2018 года. Однако, качество дорожного полотна оказалось плохим.
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