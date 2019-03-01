На Смоленской дороге в Брянске провалился асфальт

Перед поворотом на улицу Романа Брянского на смоленской трассе областного центра просел асфальт, фото в соцсети опубликовали очевидцы.

Дорожное покрытие разрушилось на пешеходной дорожке.

«Не прижился», - прокомментировал один из местных жителей Руслан Лёвкин.

«Без ливневок он везде провалится! Песок подмыло, вроде некуда деваться!» - добавил Александр Минин.

Как известно, на этой территории коммунальщики проводили ремонт осенью 2018 года, асфальт настолько оказался некачественным, что развалился в течение пяти месяцев.

Напомним, что ремонтные работы на этом участке были проведены осенью 2018 года. Однако, качество дорожного полотна оказалось плохим.