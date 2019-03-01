В Трубчевске похитили ребенка

В Брянской области несколько молодых людей провели социальный эксперимент – похищение, цель – установить реакцию местных жителей.

Речь идет о похищении ребенка в Трубчевске. Согласно легенде, средь бела дня два парня выпрыгнули из машины, подбежали к девочке и похитили ее, произошедшее увидели прохожие. Вслед за автомобилем, на котором увезли школьницу, помчались водители такси. Свидетели сообщили в полицию.

Таксисты догнали «похитителей». Один из водителей сказал, что хорошо бы проучил этих блогеров.

К этому времени на место прибыли правоохранители и уже реально увезли молодых людей в отделение.

По словам автора видео, все получилось не так, как хотелось. «Когда мы приехали в полицейский участок, то желание делать подобное отпало», - поделился блогер и добавил, что это случилось, поскольку правоохранители не были подписаны на их канал в Youtube, а также не знали про группу в соцсети.

Фото - кадр видео.