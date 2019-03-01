В Брянске медик попался на взятках

Брянские следователи возбудили уголовные дела на 60-летнего члена коллегиальной комиссии, который подозревается в получении взяток.

Согласно материалам расследования, с ноября 2016-го по декабрь 2018 года 60-летний член упомянутой комиссии, который проводил медико-социальную экспертизу в филиале ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области», трижды получал от 20-летней девушки деньги за незаконное получение группы инвалидности.

«Общая сумма полученных им денежных средств составила 16 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе СУ СК.

В феврале 2019 года он получил 15 тысяч рублей еще от одной гражданки – 36-летней женщины - за аналогичный документ.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.