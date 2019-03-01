В Брянской области может начаться половодье
На Брянщине в связи с повышением среднесуточной температуры в окрестностях водоемов стремительно начал таять снег, это может привести к весеннему половодью.
В управлении регионального МЧС постоянно держат ситуацию под контролем. По словам специалистов, пока затопленных территорий не неблюдается.
Относительно паводкоопасных рек области – Десны, Болвы и других - уровни воды находятся ниже пойменных. Незначительно повысилась вода в Десне и реке Ипуть – от 3 до 6 сантиметров.
«Построены соответствующие модели развития обстановки. Затоплений и подтоплений территорий населенных пунктов и объектов экономики не прогнозируется», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
На II Международной научно-практической конференции «Ростелеком» представил цифровые решения для развития сельского хозяйства Брянской области. В мероприятии приняли участие фермеры, руководители сельхозпредприятий, администрация региона и будущие выпускники Брянского аграрного университета.
С 22 марта, накануне весенних школьных каникул, на Московской железной дороге началась инициированная правоохранительными органами акция «Безопасность». Она направлена на предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры и продлится до окончания каникул – до 31 марта. Железнодорожники поддержали мероприятие, так как во время каникул дети больше свободного времени проводят на улице без контроля взрослых, выбирая местом для игр железную дорогу.
В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.