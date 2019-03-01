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В Брянской области может начаться половодье

Опубликовано Сегодня, 12:25

На Брянщине в связи с повышением среднесуточной температуры в окрестностях водоемов стремительно начал таять снег, это может привести к весеннему половодью.

В управлении регионального МЧС постоянно держат ситуацию под контролем. По словам специалистов, пока затопленных территорий не неблюдается.

Относительно паводкоопасных рек области – Десны, Болвы и других - уровни воды находятся ниже пойменных. Незначительно повысилась вода в Десне и реке Ипуть – от 3 до 6 сантиметров.

«Построены соответствующие модели развития обстановки. Затоплений и подтоплений территорий населенных пунктов и объектов экономики не прогнозируется», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

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