В Дубровке наказали чиновников за дороги

В рамках реализации экологической программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» реализуют природоохранные мероприятия. На выполнение мероприятий экологической политики в 2018 году смоленский филиал направил 4,4 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма холдинг «РЖД» принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

25 марта в областном центре на улице Багратиона случилась авария, из-за которой остановилось движение электротранспорта.

Смоленские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого за совершение разбойных нападений и незаконный оборот наркотических средств 41-летнего местного жителя; на сей раз его обвиняют в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Проведя проверку автомобильных дорог Дубровки, прокурор выяснил, что на них нет разметки, обозначающей края проезжей части, а также места, выделенные для пересечения трассы пешеходами. Кроме того, отсутствуют знаки «Опасный поворот», «Обгон запрещен», «Главная дорога».

Прокуратура района внесла представления в администрацию Дубровского района и «Управление автомобильных дорог Брянской области», причина – нарушение закона о безопасности дорожного движения.

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Безопасность детей: во время каникул на МЖД проходят рейды по предотвращению несчастных случаев с несовершеннолетними С 22 марта, накануне весенних школьных каникул, на Московской железной дороге началась инициированная правоохранительными органами акция «Безопасность». Она направлена на предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры и продлится до окончания каникул – до 31 марта. Железнодорожники поддержали мероприятие, так как во время каникул дети больше свободного времени проводят на улице без контроля взрослых, выбирая местом для игр железную дорогу.

«Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований» В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

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