В Дубровке наказали чиновников за дороги
Прокуратура района внесла представления в администрацию Дубровского района и «Управление автомобильных дорог Брянской области», причина – нарушение закона о безопасности дорожного движения.
«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проведя проверку автомобильных дорог Дубровки, прокурор выяснил, что на них нет разметки, обозначающей края проезжей части, а также места, выделенные для пересечения трассы пешеходами. Кроме того, отсутствуют знаки «Опасный поворот», «Обгон запрещен», «Главная дорога».
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