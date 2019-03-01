В Белых Берегах у подъезда дома появилось «ноу-хау»

Жители поселка Белые Берега пожаловались на коммунальщиков, которые заменили ступени около подъезда дома №7 по улице Строителей.

На снимке, опубликованном в соцсети, видно, что вместо нормального входа - полированная дверь от шкафа. Катерина Поленок говорит, все было хорошо, пока не появилось это «ноу-хау».

«Три недели мы еле забираемся по ним. У нас в подъезде трое мамочек с грудным детьми, коляску поднять очень тяжело, человек инвалид на костылях еле забирается на эти ступеньки. А если пройдёт дождь или снег, то по ним можно скатываться, они очень скользкие», - объяснила дама и добавила, что в ЖЭУ-17 никак не реагируют на ситуацию.