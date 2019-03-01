В Верховном суде России определят судьбу брянского ТРЦ «Тимошковых»

Сегодня, 26 марта, Верховный суд России примет окончательное решение относительно брянского ТРЦ «Тимошковых».

В суде рассматривают жалобу бизнесмена Николя Тимошкова, который оспаривает закрытие своего бизнеса.

Как известно, 10 апреля 2018 года по причине множества нарушений пожарной безопасности в Бежицком райсуде решили временно закрыть торгово-развлекательный центр.

Позже оказалось, что объект вообще работал на незаконных основаниях, не имея для этого разрешения на ввод в эксплуатацию.

В декабре в Брянском арбитражном суде запретили открытие центра, после этого Тимошков написал жалобу в Верховный суд.