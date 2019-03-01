В Брянске соберутся любители гитарной музыки

XII Международный музыкальный фестиваль «Гитара для тебя», который стартует в Брянске 14 апреля, пройдет в концертном зале ДШИ №1 имени Т.П. Николаевой.

Гость мероприятия – композитор, гитарист, мастер фингерстайла, экспериментатор из Краснодара Александр Мисько. Этот невероятно творческий человек покорил и просторы Интернета и концертные залы России, Беларуси, Англии, Италии, Германии и многих других стран.

По словам организаторов, фестиваль будет ярким, необычным и энергетически заряжающим.

Зрителей ждут музыкальные сюрпризы и от брянских музыкантов.

Начало – в пять вечера.

«Более подробная информация о фестивале по телефону 8-906-501-53-19», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.