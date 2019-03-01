Брянск оказался в середине рейтинга по доступности услуг жриц любви

На портале «Сноб» посчитали индекс доступности интимных услуг для разных регионов России, в том числе Брянской области.

Журналисты выяснили, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа услуг «ночной бабочки», которая работает на себя.

Среднюю цену установили с помощью объявлений с тематических сайтов и сообществ в соцсетях. Средняя стоимость в Брянске составила две тысячи рублей при среднем доходе в 26 тыс 402 рубля, в результате этого регион оказался в середине рейтинга.

«Средняя цена набора услуг определялась на основе анализа объявлений с сайтов и тематических сообществ в социальной сети «ВКонтакте», попавших на первую страницу результатов по запросу «Проститутки - название административного центра» в поисковике Google. В качестве образца был выбран показатель среднедушевого денежного дохода по субъектам Российской Федерации за 2017 год», - сообщает портал.