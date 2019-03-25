Брянский водитель маршрутки №38 подделал документ

Брянская прокуратура во время проверки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения вскрыла несколько фактов подделки официальных документов, в связи с этим было заведено семь уголовных дел.

Один из случаев зафиксировали во время трудоустройства водителя маршрутки №38, который предоставил работодателю подложное медицинское заключение о прохождении осмотра на право управления транспортом.

«Также выявлялся факт получения водительского удостоверения на основании медицинской справки, оформленной через сеть «Интернет», без фактического прохождения медицинского осмотра. При этом у лица, получившего такую справку, имелись медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Расследование уголовных дел продолжается.