В Брянске выросла средняя зарплата

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма холдинг «РЖД» принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

25 марта в областном центре на улице Багратиона случилась авария, из-за которой остановилось движение электротранспорта.

Смоленские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого за совершение разбойных нападений и незаконный оборот наркотических средств 41-летнего местного жителя; на сей раз его обвиняют в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Дороги, здравоохранение, благоустройство – в фокусе внимания власти и ОНФ. Губернатор Алексей Островский встретился с активистами регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Его участники обсудили ряд актуальных вопросов, отраженных в Общественных предложениях организации на 2019 год, а также наметили пути их реализации.

Напомним, в Брянской области с 1 января 2019 года выросла минимальная зарплата.

Зарплаты выросли у бюджетников и тех, кто работает в производственной сфере.

Об этом стало известно во время встречи главы администрации города Александра Макарова и губернатора области Александра Богомаза.

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