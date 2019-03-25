В соцсетях стартовал флешмоб за брянского гонщика на «ГАЗ-69»

В сети запустили челлендж в поддержку брянского гонщика на «ГАЗе-69» Владимира Тимошина, который примет участие в чемпионате России по трофи-рейдам 2019.

Первый этап состязаний пройдет с 29 марта по 1 апреля. Место проведения – Геленджик.

«Ребята, давайте поддержим наших земляков лайками. «ГАЗ-69» - вперед» - написал один из участников сообщества в соцсети, желая поддержать брянца.

«Мы собрались здесь, чтобы пожелать нашим землякам большой удачи от лица всех девчонок и ребят, которые есть в нашем клубе. Пожелать мы им хотим удачи для участия в соревнованиях всероссийского масштаба. Ребят, если вы смогли добиться выхода на такой уровень, значит, вы реально профессионалы, главное – оставайтесь самими собой, не нервничайте и просто выполняйте то, что вы очень хорошо умеете», - пожелали участники сообщества Subaru Брянск в видеообращении.