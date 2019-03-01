В Брянске приведут в порядок улицу Рылеева
В областном центре отремонтируют улицу Рылеева протяженностью более 700 метров.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что на проезжей части будет заменен асфальт. На участке от улицы Чернышевского до Тельмана реконструируют наружное освещение.
Территория освещения от улицы Тельмана до Рылеевского путепровода была приведена в порядок в 2018 году.
На обновленной улице нанесут разметку с использованием холодного пластика, установят дорожные знаки, которых не хватает.
Появится пешеходное ограждение на перекрестке с улицей Чернышевского. Будет выполнен ремонт съездов. Напомним, последний раз улицу Рылеева ремонтировали в 2007 году.
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