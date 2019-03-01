В Брасовском районе назначили нового прокурора
На должность прокурора Брасовского района назначили Максима Олеговича Голоднова, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ.
Максим Олегович родом из Брянска. Возраст - 33 года.
В 2007 году окончил Московский университет МВД России.
В 2009 году поступил в органы прокуратуры на пост помощника прокурора Стародубского района. Затем был помощником прокурора Навлинского района. Позже - прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений органами СК РФ управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью прокуратуры Брянской области, старший прокурор отдела организационно-методического обеспечения и ведомственной статистики управления правовой статистики прокуратуры Брянской области, заместитель прокурора Карачевского района.
Классный чин – младший советник юстиции.
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