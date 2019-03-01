В Клинцах в 2019 году отремонтируют корпус №4 городской больницы

В 2019 году в Клинцах планируют за 13, 3 млн рублей привести в порядок 4-й корпус городской больницы.

Также собираются купить за 13, 5 млн рублей рентген-установку. Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора области Александра Богомаза с руководством райцентра.

По словам главы райадминистрации Александра Морозова, будут приобретены жилые помещения для обеспечения квалифицированных медицинских специалистов жильём.

«Покупка 7 квартир уже проторгована. И 22 в приоритете, сейчас достраиваются дома, деньги из областного бюджета уже выделены», — заявил Александр Морозов.