Опровержение
В соответствии с решением Советского районного суда города Брянска от 17 июля 2019 года по делу № 2-4268/2019 информационное агентство «GOROD 32» сообщает, что информация, распространенная в Интернете в статье «Стали известны подробности депутатского дебоша в ресторане «Мясо&Рыба» о недостойном поведении и задержании полицией Бадырханова Мухтара Бийгишиевича НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
В соответствии с решением суда указанная статья удалена с сайта информационного агентства «GOROD 32».
Редакция приносит Бадырханову Мухтару Бийгишиевичу искренние извинения.
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» поддержал проведение Свенской ярмарки, одного из самых ярких событий лета в Брянской области.
Железнодорожники проведут в учебных заведениях открытые уроки по безопасности. Со 2 сентября по 2 октября на Московской железной дороге пройдет акция «Детская безопасность на железной дороге».
Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.
Сегодня в центральном парке Брянска на городском мероприятии «День знаний», посвященном безопасности детей, работала специальная экспозиция железнодорожников. Работники столичной магистрали напомнили детям и взрослым правилам безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и раздали буклеты. Ребята стали участниками викторины, где продемонстрировали знания в вопросах безопасности.
В течение месяца в рамках акции «Детская безопасность на железной дороге» сотрудники Брянского региона МЖД посетят учебные заведения, проведут открытые уроки безопасности для школьников и беседы с родителями. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой.
Совместно с сотрудниками транспортной полиции будут организованы рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.
Брянские железнодорожники призывают педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и предупреждению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 7 месяцев 2019 года. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.