В Брянске на Степной обнаружена большая свалка
Огромная гора строительных отходов образовалась у дома №12 на улице Степной в Брянске.
На снимке, опубликованном в соцсети, видно, что куча мусора находится прямо около входа в подъезд.
Брянцы, увидев ситуацию, пришли в ужас и оставили соответствующие комментарии. По словам горожанки Татьяны Притулы, здание по этому адресу недавно сдали в эксплуатацию, поэтому не удивительно, что только что вселившиеся в свои квартиры жители провели ремонты, после которых образовалось множество строительных отходов. Задача управляющей компании – установить контейнеры для крупногабаритного мусора.
«Ваша УК - не достойная своей лицензии, а собственники морально безответственные, пока такие будут безнаказанно существовать, это будет продолжаться. Строительный бункер стоит 3000 рублей, заказали и вынесли все. Необходима жалоба в Роспотребнадзор и экологический надзор, как минимум УК штрафом накажут, а если установят автора свалки, накажут и его», - прокомментировала Татьяна.
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