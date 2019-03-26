На проспекте Ленина в Брянске обвалилась штукатурка с крыши дома

27 марта в областном центре на проспекте Ленина 57 едва не произошел несчастный случай – с крыши дома обрушилась часть лепнины.

Фото в соцсети опубликовал Руслан Фролов и прокомментировал:

«На проспекте Ленина 57 обвалилась лепнина с дома прямо на тротуар, хорошо, что никто не пострадал! Куда смотрит УК или ждут жертв?».

Пользователи утверждают, что этот дом давно надо реконструировать, сносить его нельзя, поскольку это памятник архитектуры и истории.

«Этот дом можно привести в порядок разве что посредством снятия всей штукатурки и лепнины, замены гипсовой (или из чего она там) лепнины - лёгкой, пенопластовой пародией на лепнину, и окраски тонко оштукатуренного фасада и пенопластовой «лепнины» - по типу, как здание БМЗ», - прокомментировал Андрей Матюхин.