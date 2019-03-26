В Рогнединском районе пяти главам сельских администраций досталось от прокурора
Прокурор внес представления в адрес главы администрации Рогнединского района и глав пяти сельских администраций за нарушение закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Проведя проверку, в прокуратуре установили, что не все контейнерные площадки, находящиеся на территории Рогнединского городского поселения, оборудованы бетонным или асфальтовым покрытием, по периметру нет ограждений, не на всех баках есть крышки.
Контейнеры для сбора мусора также не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и не включены в реестры мест накопления ТКО.
«Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Новости регионов
Дополнительная остановка на станции Стодолище назначена двум курсирующим между Смоленском и Брянском пригородным поездам
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
В первом квартале 2019 года 8 из 10 абонентов «Ростелекома» в Брянской области выбирают пакетные решения из двух или трёх услуг.
С апреля на Московской железной дороге начнется летняя ремонтно-путевая кампания – масштабная сезонная программа по обслуживанию инфраструктуры, направленная на обеспечение безопасности, надежности и повышение скорости движения поездов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2018 год. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 503,5 млн. рублей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.