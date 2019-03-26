В Рогнединском районе пяти главам сельских администраций досталось от прокурора

Прокурор внес представления в адрес главы администрации Рогнединского района и глав пяти сельских администраций за нарушение закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Проведя проверку, в прокуратуре установили, что не все контейнерные площадки, находящиеся на территории Рогнединского городского поселения, оборудованы бетонным или асфальтовым покрытием, по периметру нет ограждений, не на всех баках есть крышки.

Контейнеры для сбора мусора также не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и не включены в реестры мест накопления ТКО.

«Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.