В Брянске начинается месячник по благоустройству

1 апреля в областном центре стартует месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, соответствующее постановление подписано главой Александром Макаровым.

Особое внимание будет уделяться приведению в порядок памятникам воинской Славы и местам, связанным с участием горожан в событиях Великой Отечественной войны. Очистят от мусора лесопарковые зоны и временно пустующие территории. В рамках месячника и акции «Всем миром» проведут работы на муниципальных кладбищах.

«Руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности рекомендуют организовать работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния своих основных и прилегающих территорий», - сообщили в пресс-службе.

6 и 20 апреля состоятся традиционные общегородские субботники.