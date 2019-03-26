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Центральная часть Брянска превратилась в мусорку

Опубликовано Сегодня, 13:27

28 марта в соцсетях появились фотографии свалок, которые образовались в Брянске прямо в центральной части.

Речь идет об улице Ромашина около площади Партизан. Около пятиэтажек выросли огромные кучи мусора. По словам местных жителей, отходы появляются там, где стояли контейнеры.

«Площадь партизан улица Ромашина, прямо в центре города убрали все мусорные баки, люди выбрасывают мусор прямо на улице потому, что некуда! Звоним во все службы» — сообщил один из брянцев.

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