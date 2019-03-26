В Клинцах за взяточничество под суд пойдет экс-сотрудник Роспотребнадзора

Клинцовский райсуд рассмотрит по существу уголовное дело теперь уже экс-сотрудника Роспотребнадзора, 47-летнего мужчины, а также 46-летнего врача городской больницы; их обвиняют во взяточничестве и посредничестве во взятках.

По материалам расследования, история случилась 16 апреля 2018 года. Работник Роспотребнадзора в Клинцах получил через посредника взятку в 30 тыс рублей. Мужчин задержали с поличным.

Деньги посредник передал от представителя одного из сетевых магазинов за непривлечение его к административной ответственности.

«При этом посреднику были переданы 80 тыс рублей для последующей передачи сотруднику Роспотребнадзора. Однако посредник забрал себе 50 тыс рублей, а оставшиеся деньги передал представителю контролирующего органа», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.