В поселке Малое Кузьмино образовалась свалка

Остановка общественного транспорта в поселке Малое Кузьмино превратилась в настоящую свалку, об этом сообщили очевидцы.

На фото, опубликованном в соцсети, видно, что среди деревьев и кустов валяются пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы.

По словам местных жителей, мусорка на конечной остановке поселка образовалась по вине водителей маршруток.

«Брянские маршрутчики устроили свалку на конечной в Малое Кузьмино. Каждый день вынуждены на это смотреть! Весь мусор от своих обедов выкидывают прямо на землю», - возмущаются брянцы.