В Севске за контрабанду табачных изделий оштрафован иностранец

Суд Севского района назначил наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей 39-летнему иностранному гражданину, который обвиняется в контрабанде табачных изделий.

Согласно материалам расследования, мужчина приобрел в Москве 372 упаковки табака для кальяна, положил в кабину тягача марки IVECO и 16 сентября 2018 года попытался незаконно, сокрыв от таможенного контроля, перевезти в Украину.

Предметы контрабанды изъяли во время пересечения госграницы России в пункте «Троебортное» Севского района. Общая стоимость табачных изделий превысила 400 тыс рублей.

«Контрабандную продукцию конфисковали в доход государства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.