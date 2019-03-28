Ветеринары из Японии посетили Брянскую область
28 марта в Брянскую область прибыли специалисты Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, которые посетили подведомственную Россельхознадзору «МВЛ».
Японские ветеринары приехали, оценить ситуацию с птичьим гриппом в регионе.
Зарубежным гостям предоставили информацию о проводимом в области эпизоотическом мониторинге, методах диагностики, мерах борьбы и профилактики заболеваний животных и птиц, в том числе и гриппа птиц.
Представителям японской делегации показали, как на базе лабораторий проводятся исследования. Зарубежные гости, в свою очередь, увидели, насколько подразделения Россельхознадзора оснащены всем необходимым оборудованием.
В финале встречи японцы отметили высокий профессионализм специалистов «Брянской МВЛ», а также обратили особое внимание на высокий уровень контроля над эпизоотической обстановкой на Брянщине как со стороны региональных, так и федеральных органов власти.
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