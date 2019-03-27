В Дятькове, Фокино, Любохне в городских лесах творится беспорядок

Главам администраций городов Фокино, Дятьково, поселков Бытошь, Старь, Любохна прокуратура внесла пять представлений, причина – нарушение закона в сфере лесопользования.

Проведя проверку, прокурор выяснил, что 32 гектара лесных участков не поставлены на кадастровый учет. В нескольких поселениях не разработаны и не утверждены хозяйственные регламенты, а те, которые есть, основаны на федеральных нормативных правовых актах, 31 из которых утратил силу, а 55 претерпели изменения.

Также регламенты не размещаются на официальных сайтах местных администраций.

Кроме того, прокурор выявил, что органы местного самоуправления полностью не выполняют в лесах меры пожарной безопасности и санитарно-оздоровительные мероприятия.

На муниципальных лесных участках не проводится контроль и учет древесины.