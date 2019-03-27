В Советском районе магазины и организации ждет проверка в плане вывоза мусора

С 1 апреля в Советском районе стартуют рейды на тему заключения с региональным оператором договоров по вывозу мусора.

Мероприятия проведут чиновники администрации и ОАО «Чистая планета». Если у торгового предприятия или коммерческой фирмы не будет договора, а также контейнера для сбора отходов, их привлекут к административной ответственности.

По правилам, утвержденным Брянским городским Советом, владельцы фирм и предприятий несут ответственность за сбор, вывоз мусора, который образовался во время деятельности, а также уборку контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий Кроме этого, у входов в здания (торговые, производственные и другие) должны стоять урны.