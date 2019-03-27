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На Первомайском мосту в Бежицком районе осталось смонтировать три пролета

Опубликовано Сегодня, 13:10

Реконструкция Первомайского моста в Бежицком районе Брянска продолжается, строители ведут работы по омоноличиванию межбалочных швов.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в течение недели были выполнены два пролета моста. Всего забетонировано пять.

Стартовали работы по сопряжению моста с берегом, ставится арматурный каркас. Строителям осталось смонтировать железобетонные балки на трех пролетах.

Реконструкцию второй очереди начали в июне 2018 года. Муниципальный контракт завершится в декабре 2019-го, но подрядчики намерены сдать объект ко Дню города. Стоимость реконструкции - около 300 миллионов рублей.

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