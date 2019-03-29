В районе Новостройки в Брянске произошла авария на трубопроводе
31 марта в Брянске на улице Тельмана во многоквартирном доме случилась авария – прорвало трубы горячей воды.
По словам местных жителей, подобная ситуация происходит постоянно весной и осенью.
Ночью пар от прорыва поднялся до третьего этажа. У жильцов одна надежда на коммунальщиков, которые вовремя обещали ликвидировать аварию.
«Новостройка. Ул. Тельмана. Прорвало трубы с горячей водой. На видео слышно, как шумит вода. Пар поднимается до третьего этажа, и так каждую весну и осень», - пожаловалась Ангелина Короткова.
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