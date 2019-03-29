В Бежицком районе живодеры убили собаку

30 марта в соцсети появилась информация о случае живодерского обращения с собакой в Бежицком районе областного центра.

Печальная история произошла около городской больницы №1 в роще, у пляжа. Случившееся стало известно зоозащитникам. По их словам, неизвестный привязал собаку к упавшему дереву и задушил.

«Бежица, первая больница, роща. Кто это мог сделать?» - написал Юрий Загорский.

Брянцы, увидев фото в сети, пришли в ужас. Ирина Ромашина не может понять, насколько человек может быть жестоким и так поступать со своим питомцем.

«Если тебе надоела собака - отдай в добрые руки», - поделилась Ирина.