В брянском супермаркете 22-летняя девушка устроила шоу

В гипермаркете «Лента», расположенном в Советском районе Брянска, 22–летняя жительница Алена Ф продемонстрировала танец.

Видеоролик девушка опубликовала на своей странице в соцсети 31 марта 2019 года. Если посмотреть запись, можно понять, что Алена занимается танцами профессионально.

Это не первое выступление танцовщицы, в июне 2018 года она показывала шоу около проезжей части.