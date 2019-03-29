В колонии поселка Каменка выявлены нарушения
В колонии №4, расположенной в поселке Каменка Брасовского района, прокуратура выявила нарушения.
Как показала проверка, начальник колонии составил приказ, которым утвердил распорядок дня, предусматривающий ночные проверки осужденных.
«Учитывая, что данное положение приказа нарушает гарантированное законом право осужденных на непрерывный 8-часовой сон, незаконные нормы опротестованы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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