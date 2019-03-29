В поселке Радица может случиться экологическая катастрофа

30 марта в поселке Радица одна из местных жительниц запечатлел на фото факт загрязнения речки.

Олеся Мизгачева рассказывает в два часа дня машина «ГАЗ 53» с номером М068МН 32, откачав местную канализацию, заехала на луга и слила все отходы в речку.

На обратном пути, по словам свидетельницы, из бочки продолжалось все выливаться на дорогу. «Возмущениям нет предела! Это, конечно, превзошло все границы - таким образом засорять природу! Речка впадает в Болву», - объяснила автор и добавила, что в понедельник, 1 апреля, сообщил об этом в прокуратуру.