В Володарском районе орудуют колесные воры
30 марта в Володарском районе Брянска колес лишился «ГАЗ-21»; по словам местных жителей, это дело рук «охотников» за колесами.
Инцидент произошел утром. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Автомобиль находился во дворе. Кроме колес, хулиганы забрали хромированные колпаки, аккумулятор.
«Вот и до ретро добрались, а ведь эта красавица «Брянского Водителя», который активно и постоянно принимал участие в разных автовыставках», - поделился Василий Игнатенков.
Брянцы, выразив в комментариях сочувствие, написали, что могут поделиться подобными колесами.
«Если что, у меня есть два задних колпака, только хром ржой покрылся», - сообщил Максим Новиков.
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