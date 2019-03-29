В Володарском районе орудуют колесные воры

30 марта в Володарском районе Брянска колес лишился «ГАЗ-21»; по словам местных жителей, это дело рук «охотников» за колесами.

Инцидент произошел утром. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Автомобиль находился во дворе. Кроме колес, хулиганы забрали хромированные колпаки, аккумулятор.

«Вот и до ретро добрались, а ведь эта красавица «Брянского Водителя», который активно и постоянно принимал участие в разных автовыставках», - поделился Василий Игнатенков.

Брянцы, выразив в комментариях сочувствие, написали, что могут поделиться подобными колесами.

«Если что, у меня есть два задних колпака, только хром ржой покрылся», - сообщил Максим Новиков.