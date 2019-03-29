Главам администраций Новозыбковского района досталось от прокурора

Прокуратура Новозыбковского района проверила, насколько органы местного самоуправления исполняют требования закон в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Как выяснилось, в администрациях Новозыбкова и района не обеспечили возможность получателям муниципальных услуг обратиться «с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, о предоставлении земельного участка без проведения торгов, о предварительном согласовании предоставления земельного участка, о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, посредством электронной почты или путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет».

На официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет также не размещены формы необходимых запросов, примерные формы заявлений в электронной форме отсутствуют.

Прокуратура главам местных администрации внесла представления.