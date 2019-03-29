В Советском районе около жилого дома образовалась гора мусора

1 апреля в сети появился снимок свалки, образовавшейся в Советском районе Брянска прямо около жилого дома.

На фото видно, что из контейнера для бытовых отходов, расположенного у частного сектора недалеко от проезжей части, вывалилась гора мусора.

«Центр советского района, туристы! Мусор кидают прямо к жилому дому. Везде крысы! И это уже не один год!» - поделилась Катерина Кучерявенкова.