В Советском районе около жилого дома образовалась гора мусора
1 апреля в сети появился снимок свалки, образовавшейся в Советском районе Брянска прямо около жилого дома.
На фото видно, что из контейнера для бытовых отходов, расположенного у частного сектора недалеко от проезжей части, вывалилась гора мусора.
«Центр советского района, туристы! Мусор кидают прямо к жилому дому. Везде крысы! И это уже не один год!» - поделилась Катерина Кучерявенкова.
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