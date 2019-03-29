Недалеко от Погара во время пожара погибли обитатели леса

На выходных поджигатели сухой травы нанесли ущерб лесу, расположенному недалеко от Погара.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фотографии последствий возгорания. На них запечатлены сгоревшие лесные животные. На одних снимках – погибший еж, на других – уничтоженные яйца, которые недавно отложил в высокой траве полевой зверь.

«Хотелось бы обратиться к нашим поджигателям травы! Вы не задавались вопросом, какие последствия будут? Мало того что все жители задыхаются от дыма, так вы еще колоссальный вред наносите окружающей среде!» - пожаловался местная жительница Анастасия.