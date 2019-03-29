Улицу Арсенальную в Советском районе ждет ремонт

Активная работа по формированию кадрового резерва из числа специалистов компании, проводимая в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», позволяет создать условия для профессионального развития и карьерного роста сотрудников. Уже несколько лет руководящие вакантные должности заполняются преимущественно резервистами. Так в 2018 году 47 резервистов филиала были переведены на вакантные руководящие должности, 53% из них – это молодые работники до 35 лет.