Брянский актер Борис Каморзин снялся в новом кино
Актер Борис Каморзин, уроженец Брянска, сыграл роль генерала в киноленте о Льве Яшине; фильм планируют показать в 2019 году.
Речь идет о кинокартине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», которая показывает судьбу легендарного вратаря.
Сюжет. Обычный мальчик рабочей семьи, как и все его подростки, днем и ночью играл в футбол и мечтал стать нападающим, однако за какую бы команду он не играл – его постоянно ставили в ворота, а все потому что он был долговязым, с длинными руками. Считали, что он лучше всех может дотянуться до мяча.
Поначалу у Яшина было много промахов, его даже отправили на три года в дубль для оттачивания мастерства. Несмотря на все ошибки, спортсмен активно шел к цели и оставался верен своему стилю игры, который позже назвали новаторским.
Его награждали массой прозвищ: «Черный паук», «Черная пантера», «Черный осьминог» - за гибкость и мгновенное перемещение и гениальное видение поля.
Триумф пришелся на 50-60 годы, когда сборная СССР благодаря ему получила важные трофеи в футболе. На Чемпионате Мира в Чили его ждала осечка - обвинили в поражении, после этого жизнь превратилась в кошмар - разговоры за спиной, презрительные усмешки и взгляды, и наконец, освистывание своими же болельщиками. И он ушел из команды.
Позже он с триумфом вернулся и снова стал лучшим не только в своей стране, но и во всем мире – единственным вратарём за историю футбола, который получил Золотой мяч.
Каморзин известный благодаря ролям в кино «Анна Каренина», «Ланцет», «Монах и бес». Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», где Борис в роли генерала, снимали в России, Англии, Франции, Сербии, Венгрии и Чили.
Жанр кино – драма, биография, спортивный фильм.
В картине также сыграли Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов и еще много актеров.
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