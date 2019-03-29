В Брянской области могут снизить тариф за вывоз мусора в сельской местности

Для жителей сельских районов Брянской области могут снизить тариф на вывоз мусора в том случае, если они сами будут в этом заинтересованы.

Речь идет о том, чтобы люди не создавали свалки из веток деревьев и старой листвы, а занялись компостированием.

С начала 2019 года управление госрегулирования тарифов региона установило единый тариф за вывоз и утилизацию ТКО и для жильцов многоквартирных домов Брянска, и частного сектора в области. Все платят по 89 рублей 11 копеек с человека в месяц. Наряду с этим в правительстве Брянщины тарифную политику хотят сделать дифференцированной. Сейчас проводятся замеры норм накопления мусора. По предварительным данным, в городе выкидывают больше нормы, в сельских районах в нее укладываются, выбрасывая около 30 кило в месяц на человека.

По утверждению пресс-службы регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета», от свалок можно избавиться только, если люди сами не будут их создавать. По результатам анализа фракционного состава отходов, в частном секторе - высокая доля органических отходов, и их можно легко переработать с помощью методики компостирования.

Компостирование в Европе - реально существующая технология. Ее можно освоить с помощью брошюр, видеоматериалов, а также сведений, которые есть в Интернете или у хозяйственных соседей.

Выгода этого метода в том, что он дает возможность перерабатывать свыше 60% органических отходов затрат. К примеру, весной, когда проводятся работы на приусадебных участках, ветки и листву лучше превратить в полезное удобрение с помощью специального измельчителя.

В «Чистой планете» уверены - правильное обращение с природным мусором не только снизит тариф за обращение с ТКО, но и научит жителей заботиться об окружающей среде.