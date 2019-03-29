Прокуратура рассказала об итогах проверки в АО «Брянскагроздравница»

Прокурор Клинцовского района проверил, насколько соблюдается закон об охране жизни и здоровья подростков в АО «Брянскагроздравница», расположенном в поселке Затишье; основание ревизии - информация о заболевании семи несовершеннолетних, проходивших оздоровление в санатории.

Как оказалось, причина недуга – норовирус. Должностные лица АО «Брянскагроздравница» не приняли своевременных мер к проведению ежедневных осмотров, изоляции инфекционных больных, профилактике заносов и распространения инфекции. В итоге основанием адрес генерального директора организации внесли представление, в отношении медицинского работника дела возбудили дело об административном правонарушении по ст.6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Напомним, в «Брянскагроздравнице» отравились семь подростков.