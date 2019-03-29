Прокуратура рассказала об итогах проверки в АО «Брянскагроздравница»
Прокурор Клинцовского района проверил, насколько соблюдается закон об охране жизни и здоровья подростков в АО «Брянскагроздравница», расположенном в поселке Затишье; основание ревизии - информация о заболевании семи несовершеннолетних, проходивших оздоровление в санатории.
Как оказалось, причина недуга – норовирус. Должностные лица АО «Брянскагроздравница» не приняли своевременных мер к проведению ежедневных осмотров, изоляции инфекционных больных, профилактике заносов и распространения инфекции. В итоге основанием адрес генерального директора организации внесли представление, в отношении медицинского работника дела возбудили дело об административном правонарушении по ст.6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Напомним, в «Брянскагроздравнице» отравились семь подростков.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
В первом квартале 2019 года 8 из 10 абонентов «Ростелекома» в Брянской области выбирают пакетные решения из двух или трёх услуг.
Сегодня начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Молдавер представил губернатору Брянской области Александру Богомазу своего нового заместителя по территориальному управлению Василия Загородного. Он возглавил Брянский регион МЖД.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.