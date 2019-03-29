В Володарском районе свора собак «захватила» двор
В одном из дворов Володарского района детскую площадку «оккупировали» бездомные животные, об этом сообщили местные жители в соцсети.
Более 13 диких псов гуляют каждый день во дворе, который изображен на опубликованном фото.
По словам горожанки, на детской площадке вместо детворы играют собаки.
«На фото плохо видно - собаки некоторые под подъездом сидят. Недавно ещё родились щенки. Собак стерилизуют, но не успевают», - поделилась автор снимка.
Точки зрения пользователей сети насчет этой темы разделились: одни отмечают, что в диких животных ничего особенного и опасного нет, другие уверены - приюты для них просто необходимы.
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