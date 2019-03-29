В Володарском районе свора собак «захватила» двор

В одном из дворов Володарского района детскую площадку «оккупировали» бездомные животные, об этом сообщили местные жители в соцсети.

Более 13 диких псов гуляют каждый день во дворе, который изображен на опубликованном фото.

По словам горожанки, на детской площадке вместо детворы играют собаки.

«На фото плохо видно - собаки некоторые под подъездом сидят. Недавно ещё родились щенки. Собак стерилизуют, но не успевают», - поделилась автор снимка.

Точки зрения пользователей сети насчет этой темы разделились: одни отмечают, что в диких животных ничего особенного и опасного нет, другие уверены - приюты для них просто необходимы.