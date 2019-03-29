Брянца удивила «умная уборка» коммунальщиков

2 апреля очевидец запечатлел на видео момент, по его мнению, ужасной дорожной уборки в областном центре; ролик уже в сети.

Запись показывает, как один из коммунальщиков при помощи специального оборудования сдувает песок с дороги – и весь этот процесс происходит около остановки «Курган Бессмертия», где горожане ожидают свой транспорт. Пыль летит и на них, и на машины.

Автор ролика говорит, обратится с видео в прокуратуру.

Фото - кадр видео.